Nicole Koller Keystone

La seconda tappa di Coppa del Mondo, di scena a Nove Mesto in Cechia, ha visto sorridere i colori rossocrociati nello short track.

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Tra le donne, Koller ha conquistato un ottimo 3o posto, in una gara vinta dall'olandese Pieterse. Buone prestazioni anche per Frei e Blöchlinger, rispettivamente 5a e 6a.

Meno fortunate, invece, Neff e Keller, vittime di una brutta caduta che ha rovinato la loro gara.

Nella gara maschile, Lillo è ancora salito sul podio dopo Pyeongchang, arrendendosi solo al francese Azzaro e al britannico Pidock. Tra gli altri svizzeri, 13o posto per Colombo.