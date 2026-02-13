Tim Merlier ha vinto la 12a tappa.
Reuters
La 12a frazione del Tour de France ha visto imporsi in volata il solito Tim Merlier, al suo terzo successo.
Da segnalare una brutta caduta nello sprint conclusivo innescata da Fernando Gaviria, infortunatosi nell'occasione.
In una tappa con partenza dal circuito di Magny-Cours e arrivo a Chalon-sur-Saône dopo 179,1km, a scuotere inizialmente dal torpore della frazione è stato Baptiste Veistroffer.
Il francese, scattato precocemente, è stato ripreso a 30km dalla fine. In classifica generale, Tadej Pogacar ha mantenuto il proprio vantaggio di 3'36" su Jonas Vingegaard.