Thomas Bach Reuters

A partire dal 2025 il Comitato Olimpico Internazionale avrà una guida diversa.

L’attuale presidente Thomas Bach, il nono della storia dell’organizzazione, ha infatti annunciato all’assemblea generale che l’anno prossimo non si ricandiderà per un terzo mandato, per cui si sarebbe dovuto modificare il limite di durata imposto dal regolamento.

