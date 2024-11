Duello fra vecchi compagni KEY

In NBA Clay Thompson ha incontrato per la prima volta da avversario i Golden State Warriors, sua ex squadra.

Accolto da leggenda, la guardia di Dallas ha comunque dovuto inchinarsi 117-120 alla compagine californiana. Ha invece potuto gioire Clint Capela, vittorioso per 117-116 su Boston con i suoi Atlanta Hawks. L'elvetico ha messo a referto 18 punti e 9 rimbalzi.

