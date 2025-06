Jalen Williams ha segnato 40 punti Keystone

I Thunder battono i Pacers in gara-5 e volano sul 3-2 nella serie, grazie a un super Jalen Williams da 40 punti e a un finale meno amaro di gara-1.

Grazie alla vittoria casalinga per 120-109 in gara-5 di finale Thunder si sono portati sul 3-2 nella serie con i Pacers e sono dunque a un passo dalla conquista del loro primo titolo NBA.

La serata magica di Jalen Williams, autore di 40 punti, e compagni ha però rischiato di trasformarsi in un incubo proprio come in gara-1, quando Indiana vinse all’ultimo tiro dopo aver inseguito per tutto il confronto.

Stavolta però i Thunder, avanti anche di 18 punti, hanno saputo portare a casa una preziosissima vittoria dopo aver visto i Pacers rientrare fino a -2 a 8’ dalla fine.