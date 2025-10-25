  1. Clienti privati
Basket Le due ticinesi cedono nel finale

Swisstxt

25.10.2025 - 19:42

Valter Montini
TP

Doppia sconfitta per le ticinesi in SBL, con Lugano e Massagno che restano fermi a 2 punti e fanno ora parte del gruppetto sul fondo della classifica.

SwissTXT

25.10.2025, 19:50

La formazione di Montini ha mollato negli ultimi istanti a Monthey, perdendo per 89-82 contro i vallesani che non avevano finora ancora vinto in campionato.

Migliori marcatori dei luganesi King (24 punti) e Sassella (17). I ragazzi di Attalah (Farmer 31 punti e Hayes 25) hanno retto fino a metà del terzo quarto, poi hanno ceduto di fronte ai Ginevra Lions di Solcà (11), che si sono imposti per 119-100 non forzando più negli ultimi minuti.

