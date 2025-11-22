Axel Manzambi (M) al centro in azione. Ti-Press

Sabato amaro per le ticinesi del basket.

SwissTXT Swisstxt

Massagno è stato sconfitto in casa per 78-69 dal Pully Lausanne mentre Lugano nulla ha potuto nella trasferta di Ginevra, inchinandosi ai Lions con un eloquente 85-55.

La Spinelli ha dovuto rincorrere per quasi tutto l'incontro, ma a 3'43'' dalla fine è riuscita a passare a condurre grazie alla tripla di Stevanovic. I vodesi però hanno reagito non concedendo più nemmeno un punto alla SAM.

I Tigers dal canto loro nulla hanno potuto nella trasferta nella città di Calvino, dove il divario tra le due squadre è aumentato costantemente.