Protagonista

I Lugano Tigers stavolta ci sono andati vicini, ma hanno dovuto comunque incassare un’altra sconfitta.

Swisstxt

Gli uomini di Montini non hanno infatti centrato la rivincita dei quarti di Coppa e contro l’Union Neuchâtel è arrivato un ko anche in campionato, sebbene in questo caso per 107-103 dopo un tempo supplementare. Ai ticinesi non è bastato un superbo Hopkins (45 punti).