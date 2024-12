Lugano Ti-Press

Non è riuscita l'impresa al Lugano nel testacoda di SBL con l'Olympic.

All'Elvetico i Tigers si sono infatti arresi alla capolista per 93-82, restando fermi a un successo in 8 partite, mentre i ginevrini restano imbattuti. Ai bianconeri non sono bastati i 29 punti messi a referto da Hopkins.

