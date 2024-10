Hopkins Ti-Press

Il Lugano deve ancora attendere per festeggiare la prima vittoria in campionato.

Al quinto turno di SBL (ma al 4o incontro) i Tigers sono infatti usciti sconfitti dalla Riveraine di Neuchatel, con l'Union che si è imposto per 87-84. Giunti alla pausa principale in parità (45-45), gli uomini di Montini hanno pagato caro un terzo quarto sottotono che li ha fatti scivolare a -14 e non è bastato il tentativo di rimonta nel finale. Sugli scudi Hopkins con 29 punti. Nemmeno il Riva ha potuto gioire per la prima volta in stagione. Nonostante i 21 punti di Nelson, le momò sono state nettamente battute a Pully per 88-59.

