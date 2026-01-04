  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Basket Tigers vittoriosi, Spinelli ko

Swisstxt

4.1.2026 - 18:02

King
King
Ti-Press

Il Lugano ha iniziato con il piede giusto l'anno nuovo, ovvero festeggiando un comodo successo all'Elvetico sul Monthey per 93-74 frutto di una prestazione solida nei primi tre quarti di incontro.

SwissTXT

04.01.2026, 18:02

A trascinare i Tigers è stato Londell King, al rientro dopo l'infortunio. Lo statunitense ha messo a referto 36 punti e 14 rimbalzi. Nulla da fare invece a Ginevra per la Spinelli, battuta 104-80. Gli uomini di Attallah hanno tenuto testa per metà partita ai Lions (49-47 il punteggio alla pausa) cedendo però a partire dal terzo quarto.

I più letti

Crans-Montana, venerdì un minuto di silenzio nelle scuole vallesane. La ticinese data per dispersa è tra le vittime
Un ristoratore di Crans-Montana: «Il comune ha detto che non ci sarebbero state sanzioni»
Ecco cos'è il «DVI», metodo col quale s'identificano morti e feriti nei gravi incidenti

Video correlati

Real Madrid – Betis 5-1

Real Madrid – Betis 5-1

LALIGA | 18ème journée | Saison 25/26

04.01.2026

Rast è l'unica in stagione a superare Shiffrin, il momento della vittoria

Rast è l'unica in stagione a superare Shiffrin, il momento della vittoria

Camille Rast è la prima sciatrice di quest'inverno a realizzare l'impresa di battere Mikaela Shiffrin in uno slalom. Grazie a Wendy Holdener, Swiss-Ski è rappresentata 2 volte sul podio. Il momento della vittoria in video.

04.01.2026

Espanyol – Barcelona 0-2

Espanyol – Barcelona 0-2

LALIGA | 18ème journée | Saison 25/26

03.01.2026

Real Madrid – Betis 5-1

Real Madrid – Betis 5-1

Rast è l'unica in stagione a superare Shiffrin, il momento della vittoria

Rast è l'unica in stagione a superare Shiffrin, il momento della vittoria

Espanyol – Barcelona 0-2

Espanyol – Barcelona 0-2

Più video

Altre notizie

Brevi. Volley, Lugano batte l'ultima

BreviVolley, Lugano batte l'ultima

Brevi. Bob, Follador sesto a Winterberg

BreviBob, Follador sesto a Winterberg

Coppa del Mondo. Due podi svizzeri nell'halfpipe di snowboard

Coppa del MondoDue podi svizzeri nell'halfpipe di snowboard