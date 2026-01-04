King Ti-Press

Il Lugano ha iniziato con il piede giusto l'anno nuovo, ovvero festeggiando un comodo successo all'Elvetico sul Monthey per 93-74 frutto di una prestazione solida nei primi tre quarti di incontro.

SwissTXT Swisstxt

A trascinare i Tigers è stato Londell King, al rientro dopo l'infortunio. Lo statunitense ha messo a referto 36 punti e 14 rimbalzi. Nulla da fare invece a Ginevra per la Spinelli, battuta 104-80. Gli uomini di Attallah hanno tenuto testa per metà partita ai Lions (49-47 il punteggio alla pausa) cedendo però a partire dal terzo quarto.