Anja Senti Swissshooting.ch

La Svizzera ha conquistato venerdì ben 4 medaglie nella carabina a terra 300m agli Europei in corso a Chateauroux.

Swisstxt

È stata una vera e propria festa nazionale questa giornata agli Europei di tiro in corso a Châteauroux, in Francia.

Nel giorno del Natale della Patria infatti la Svizzera si è portata a casa ben quattro medaglie nel tiro con la carabina a terra 300m.

Anja Senti ha vinto l'oro davanti a Marta Szabo e, col sesto posto di Sarina Hitz, le elvetiche si sono aggiudicate pure la classifica a squadre.

Stesso risultato, quest'ultimo, anche in campo maschile per Gilles Dufaux, Sandro Greuter e Pascal Bachmann, che pur non ottenendo medaglie individuali hanno potuto festeggiare col metallo più prezioso.