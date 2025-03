Ikuma Horishima KEY

I primi titoli dei Mondiali di Freestyle e Snowboard di Engadina 2025 sono andati a Ikuma Horishima e Perrine Laffont, che hanno dominato nelle moguls.

Il giapponese, al secondo oro iridato in questa specialità dopo quello del 2017, ha preceduto e spodestato il mito della disciplina, il canadese Mikael Kingsbury, che aveva vinto le ultime 3 edizioni (e 4 in totale). Sul podio con loro è salito il sudcoreano Daeyoon Jung.

Per la francese è invece il terzo trionfo consecutivo, e per metterlo in bacheca ha battuto la giapponese Hinako Tominaka (argento) e la canadese Maia Schwinghammer (bronzo).