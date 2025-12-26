Swisstxt
26.12.2025 - 21:54
La basilese Gabriela Timar si è laureata campionessa del mondo WBO nei pesi atomo (categoria più leggera della boxe).
26.12.2025, 22:08
La 39enne ha sconfitto la giapponese Marina Loreto al termine dei dieci round, prevalendo sull'asiatica ai punti.
