Ciclismo Titolo Under 23 alla francese Gery

Swisstxt

25.9.2025 - 16:58

Tattica perfetta della Francia
Tattica perfetta della Francia
Imago

Il titolo della prova in linea Under 23 femminile ai Mondiali di Kigali è andato alla francese Célia Gery, vincitrice grazie al lavoro perfetto della compagna di Nazionale Marion Bunel.

SwissTXT

25.09.2025, 16:58

25.09.2025, 16:59

La gara iridata di 119km è stata caratterizzata dall'alternanza di repentini attacchi e lunghe fasi di stallo tra 25 corritrici, tra cui anche Annina Hutter e Lea Huber.

Le due elvetiche sono state staccate sulla Côte de Kimihurura e sono giunte rispettivamente 20esima e 21esima.

Le due transalpine si sono isolate con la slovacca Viktória Chladonova, seconda e vittima dell'impeccabile tattica di Gery e Bunel. Bronzo a Paula Blasi.

