Unihockey: il TIUH è stato sonoramente sconfitto in gara-2 delle semifinali dei playoff di NLB dai Kloten-Dietlikon Jets.
Gli zurighesi si sono imposti per 5-0 all'Arti e Mestieri di Bellinzona portandosi sul 2-0 nella serie al meglio delle cinque partite.
Per quanto riguarda il Roller, battuto nell’ultima giornata, il Roller Biasca conclude la regular season di LNA in 3a posizione. In semifinale dei playoff, al via l’11 aprile, i rivieraschi affronteranno l’Uttingen. Prima di iniziare la postseason i biaschesi andranno a caccia della finale di Coppa Svizzera nella sfida del 28 marzo a Bienne.