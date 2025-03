L'ex calciatore italiano Francesco Totti (foto d'archivio). KEYSTONE

Di recente Francesco Totti ha annunciato che parteciperà a un evento sportivo a Mosca, scatenando un'ondata di polemiche. «Se mi arrivasse una richiesta di un organo competente per non partecipare all'evento non esiterei un momento a fare un passo indietro», ha dichiarato l'ex calciatore.

Francesco Totti ha annunciato di recente che si recherà a Mosca l'8 aprile per partecipare a un evento legato all'International Rb award, organizzato da una testata sportiva e di scommesse.

L'ex capitano della Roma ha chiarito però che rinuncerà al viaggio se un'autorità competente glielo chiederà. Totti ha spiegato all'ANSA che il suo obiettivo è quello di promuovere i valori dello sport a livello globale.

Infatti da giorni la notizia del suo viaggio ha suscitato polemiche, ma l'ex calciatore ha sottolineato di non essere un politico: «Sono un uomo di sport che ne promuove i valori in giro per il mondo». E ha chiarito di essere disposto a recarsi anche a Kiev per le stesse finalità, se invitato.

Il romano ha aggiunto che, se ricevesse una richiesta ufficiale per non partecipare all'evento di Mosca, non esiterebbe a ritirarsi. «Tutto il resto - ha criticato - trovo che siano solo ipocrisie e speculazioni di chi vuole trarre visibilità attraverso il mio nome».

Staffelli prova a consegnarli il Tapiro d'oro di «Striscia»

Nel frattempo, Valerio Staffelli di «Striscia la Notizia» ha tentato di consegnargli il Tapiro d'oro in relazione alla vicenda, ma Totti ha rifiutato, allontanandosi in auto.

Fonti vicine a Totti hanno sottolineato il suo impegno per la pace attraverso numerose iniziative nel corso degli anni.

Infine hanno ricordato che molti brand e viaggiatori continuano a intrattenere rapporti commerciali con la Russia per motivi di business.

