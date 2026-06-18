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Seconda tappa Tour de Suisse, Grégoire porta a termine la fuga e vince a Locarno 

Paolo Beretta

18.6.2026

Grégoire vince la seconda tappa del Tour de Suisse a Locarno.
Grégoire vince la seconda tappa del Tour de Suisse a Locarno.
KEYSTONE

Il francese resiste al contrattacco di Pogacar, che allunga in maglia gialla.

SwissTXT

18.06.2026, 18:21

La volata della tappa tutta ticinese del Tour de Suisse ha premiato il fuggitivo Romain Grégoire che è riuscito a spuntarla sul traguardo di Locarno chiudendo davanti a Marcel Camprubi e Bart Lemmen.

La seconda frazione, 157km con partenza e arrivo nella città sul Verbano, è stata animata dalla fuga di giornata, composta da 14 corridori, fra cui il vincitore, Julian Alaphilippe e Afonso Eulalio, quando la corsa era ancora nel Sottoceneri e poi via via assottigliatasi ma comunque capace di resistere fino alla linea d’arrivo.

Pogacar allunga

Tadej Pogacar dal canto suo ha provato fino alla fine a rientrare sui fuggitivi, ma ha dovuto «accontentarsi» dell’8o posto.

Poco male per la maglia gialla, che ha rafforzato la sua leadership salita da 2’22” a 2’50” su Richard Carapaz, con l’ecuadoriano che ha provato a lungo a restare alla ruota dello sloveno ma è stato costretto ad alzare bandiera bianca sulla salita di Orselina, l’ultima fatica di giornata.

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