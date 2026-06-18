Grégoire vince la seconda tappa del Tour de Suisse a Locarno. KEYSTONE

Il francese resiste al contrattacco di Pogacar, che allunga in maglia gialla.

SwissTXT Paolo Beretta

La volata della tappa tutta ticinese del Tour de Suisse ha premiato il fuggitivo Romain Grégoire che è riuscito a spuntarla sul traguardo di Locarno chiudendo davanti a Marcel Camprubi e Bart Lemmen.

La seconda frazione, 157km con partenza e arrivo nella città sul Verbano, è stata animata dalla fuga di giornata, composta da 14 corridori, fra cui il vincitore, Julian Alaphilippe e Afonso Eulalio, quando la corsa era ancora nel Sottoceneri e poi via via assottigliatasi ma comunque capace di resistere fino alla linea d’arrivo.

Pogacar allunga

Tadej Pogacar dal canto suo ha provato fino alla fine a rientrare sui fuggitivi, ma ha dovuto «accontentarsi» dell’8o posto.

Poco male per la maglia gialla, che ha rafforzato la sua leadership salita da 2’22” a 2’50” su Richard Carapaz, con l’ecuadoriano che ha provato a lungo a restare alla ruota dello sloveno ma è stato costretto ad alzare bandiera bianca sulla salita di Orselina, l’ultima fatica di giornata.