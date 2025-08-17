L'irlandese della squadra svizzera Imago

Johan Jacobs è andato vicinissimo al podio nella Cyclassics di Amburgo.

L’elvetico, inserito nella fuga a quattro che ha animato i 207,4km, non ha avuto le energie per contrastare lo sprint del vincitore Rory Townsend. Lo svizzero della Groupama-FDJ, come il portoghese Nelson Oliveira, è stato riassorbito dal plotone a 300m dalla linea di arrivo.

L’irlandese ha invece avuto la forza per tenersi dietro il belga Arnaud De Lie e il francese Paul Magnier, arrivati lanciati da dietro. Townsend ha così regalato un grande successo alla squadra rossocrociata Q36.5 Pro Cycling.