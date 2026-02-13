La maglia gialla è rimasta solo un giorno sulle spalle di Tadej Pogacar, grande favorito per la vittoria finale di questo Tour de France.

Ciclismo Tour de France: Traeen è la nuova maglia gialla

Dopo la quarta tappa il nuovo leader della corsa è infatti Torstein Traeen, che ha raggiunto il traguardo insieme ad altri nove fuggitivi con 13’ di vantaggio sullo sloveno e sul resto dei big.

Il successo di giornata è andato a Mads Pedersen, che ha dominato lo sprint finale non lasciando scampo ai rivali. Il danese è così tornato a vincere una tappa della Grande Boucle dopo 3 anni.

Domani è in programma una tappa pianeggiante di 158 km tra Lannemezan e Pau.