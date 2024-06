Torstein Traen Keystone

Adam Yates protagonista di una grande azione nel finale.

Torstein Traen ha vinto sul primo arrivo in salita di questo Tour de Suisse, precedendo di 23» Il norvegese ha passato tutta la quarta tappa in fuga insieme ad altri sette corridori, fino agli ultimi due Gran Premi della Montagna quando ha staccato i compagni di giornata, arrivando in solitaria sul traguardo. Oltre al secondo posto odierno, Yates si è anche preso la maglia gialla strappandola ad Alberto Bettiol, crollato nell'ascesa al San Gottardo. Sono saliti sul podio della generale Joao Almeida e Mattias Skjelmose.

