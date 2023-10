Kevin Langford autore di 7 punti Ti-Press

Spinelli battuta 69-66 dal Vevey e Tigers sconfitti 100-80 a Nyon.

La Spinelli Massagno ha incassato il secondo ko stagionale in campionato. Impegnata a Vevey, la SAM si è inchinata per 69-66 al termine di un match molto combattuto, in cui i padroni di casa nell'ultimo quarto hanno retto al tentativo di rimonta dei sottocenerini.

I Tigers, dal canto loro, sono usciti sconfitti per 100-80 dal parquet del Nyon. Ai ticinesi, che per la prima volta in stagione hanno potuto schierare Williams, non sono bastati i 54 in 2 messi a referto da Sampson e Battey.

Swisstxt