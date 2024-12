Alex Fiva KEY

Skicross: ci sono voluti tre anni esatti... e un giorno, ma Alex Fiva è finalmente tornato a dettar legge in Coppa del Mondo.

SwissTXT Swisstxt

Sempre in Val Thorens, per il successo numero 14 in carriera. Sulle nevi francesi, il 38enne elvetico ha rotto il digiuno per una questione di millimetri, dopo che il fotofinish ha decretato la vittoria a pari merito con l’austriaco Adam Kappacher.