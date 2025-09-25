Nora Meister Imago

La Svizzera ha concluso i Mondiali paralimpici di nuoto con un totale di tre medaglie, tutte conquistate da Nora Meister.

SwissTXT Swisstxt

A Singapore la 22enne argoviese si è messa al collo due argenti, uno nei 100 metri dorso S6 e l'altro nei 400m stile libero S6 (quest’ultimo con tanto di record europeo), e un bronzo, ottenuto nei 100m stile libero S6.

Ha invece mancato il podio per soli 0"11 Leo McCrea nei 100m rana SB5 mentre da segnalare anche l’ottimo argento nei 400m stile libero S9 della 18enne della Nuoto Sport Locarno Emma Mecic, la quale gareggia per la Croazia.