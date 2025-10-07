  1. Clienti privati
Ciclismo Tre Valli Varesine a Pogacar

Swisstxt

7.10.2025 - 16:58

Tadej Pogacar
Tadej Pogacar
Imago

Tadej Pogacar non ha intenzione di lasciare spazio agli avversari nemmeno nel finale di stagione.

SwissTXT

07.10.2025, 16:58

07.10.2025, 17:09

Lo sloveno è andato a cogliere la sua 107a vittoria da professionista (la 19a del 2025) imponendosi per la seconda volta dopo il 2022 nella Tre Valli Varesine.

Il 27enne questa volta non è partito da lontano come ai Mondiali e agli Europei e nemmeno in salita, ma ha attaccato in discesa guidato da Isaac Del Toro.

Ritrovatisi davanti in sei, il doppio campione del mondo in carica ha attaccato a 22km dall’arrivo per essere il primo a vincere in maglia iridata dopo Moser nel 1978 e Merckx nel 1968.

