Simon Ehammer e Annik Kaelin hanno trionfato al meeting di Goetzis, il più importante per le prove multiple, con tanto di nuovi primati svizzeri.
Dopo il salto in lungo da record di sabato (8,51m), l'appenzellese Simon Ehammer ha continuato a ottenere ottimi risultati difendendo il primo posto nei 1'500m finali, totalizzando 8'778 punti (203 in più del suo precedente primato).
Ha preceduto i due tedeschi Leo Neugebauer (8'730) e Niklas Kaul (8'528).
La grigionese Annik Kaelin, ferma da un anno nella disciplina, si è imposta un po' a sorpresa con un totale di 6'726 (a Parigi 2024 ne aveva ottenuti 6'639).