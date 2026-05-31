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Atletica Ehammer e Kaelin trionfano al meeting di Goetzis

Swisstxt

31.5.2026 - 18:19

Ehammer
Ehammer
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Simon Ehammer e Annik Kaelin hanno trionfato al meeting di Goetzis, il più importante per le prove multiple, con tanto di nuovi primati svizzeri.

SwissTXT

31.05.2026, 18:19

31.05.2026, 18:22

Dopo il salto in lungo da record di sabato (8,51m), l'appenzellese Simon Ehammer ha continuato a ottenere ottimi risultati difendendo il primo posto nei 1'500m finali, totalizzando 8'778 punti (203 in più del suo precedente primato).

Ha preceduto i due tedeschi Leo Neugebauer (8'730) e Niklas Kaul (8'528).

La grigionese Annik Kaelin, ferma da un anno nella disciplina, si è imposta un po' a sorpresa con un totale di 6'726 (a Parigi 2024 ne aveva ottenuti 6'639).

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