Trionfo

Grande performance per Marco Tadé ad Airolo.

Il 28enne ha infatti trionfato nella prova di singolare delle gobbe della località ticinese, valevole per la Coppa Europa, avendo la meglio su tutta la concorrenza con il punteggio di 75,18. Il locarnese, che già era risultato il migliore in qualificazioni, ha battuto il finnico Akseli Ahvenainen per 0,6 punti (74,58). Più staccati gli altri ticinesi, con Martino Conedera sesto (66,79), Paolo Pascarella settimo (63,85) ed Enea Buzzi 16o (39,84). Tra le donne successo per la francese Marie Duaux.

Swisstxt