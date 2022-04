Trionfo e record di Schurter

Grandioso successo di Nino Schurter e bellissimo quinto posto di Filippo Colombo a Petropolis nel primo appuntamento di Coppa del Mondo.

Grazie a un colpo di reni negli ultimi metri il grigionese ha vinto il duello con il francese Maxime Marotte, tagliando per primo il traguardo davanti ai quarantamila spettatori presenti nell'arena. Grazie al trionfo nella prova brasiliana, il primo da luglio 2019, il 35enne ha eguagliato il record di 33 vittorie in CdM di Julien Absalon. Il 24enne ticinese ha invece colto il suo miglior risultato in carriera arrivando a 56» dal connazionale.

Swisstxt