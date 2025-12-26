  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Basket Tripla doppia storica per Jokic al Christmas Day dell'NBA

Swisstxt

26.12.2025 - 09:00

Gigante da record
Gigante da record
Reuters

Le 5 partite di NBA del Christmas Day si sono concluse con uno show pazzesco, quello inscenato da Nikola Jokic nel match vinto ai supplementari da Denver per 142-138 contro Minnesota.

SwissTXT

26.12.2025, 09:00

26.12.2025, 09:10

Il centro serbo ha concluso la sfida con 56 punti, 16 rimbalzi e 15 assist, per una tripla doppia storica.

Inoltre, nel giorno di Natale solo Bernard King nel 1984 e Wilt Chamberlain nel 1961, rispettivamente con 60 e 59 punti, avevano segnato più di lui.

I 18 punti di Jokic all’OT sono un limite che nessuno – tra RS e playoff – aveva mai raggiunto in NBA, Steph Curry si era fermato a 17 nel 2016.

I più letti

La 16enne napoletana prodigio dello sci a blue News: «Ecco da chi mi faccio ispirare»
In Arabia Saudita nevica per la prima volta in 30 anni: ecco la reazione di abitanti e animali
La sorprendente tradizione natalizia degli Obama che lascia tutti a bocca aperta
Fate attenzione se trovate questa e-mail nella vostra casella di posta elettronica
I dossier di Epstein portano movimento in uno dei casi più sconcertanti della Svizzera

Altre notizie

Mountain bike. Sina Frei operata due volte

Mountain bikeSina Frei operata due volte

Schiacciato da 15 metri d'acqua. La star del surf sfugge alla morte a Nazaré: «L'onda sembrava così bella»

Schiacciato da 15 metri d'acquaLa star del surf sfugge alla morte a Nazaré: «L'onda sembrava così bella»

«Davvero stupido». La vittoria di van der Poel a Hofstade è stata rovinata da un gesto vergognoso

«Davvero stupido»La vittoria di van der Poel a Hofstade è stata rovinata da un gesto vergognoso