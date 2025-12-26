Gigante da record Reuters

Le 5 partite di NBA del Christmas Day si sono concluse con uno show pazzesco, quello inscenato da Nikola Jokic nel match vinto ai supplementari da Denver per 142-138 contro Minnesota.

Il centro serbo ha concluso la sfida con 56 punti, 16 rimbalzi e 15 assist, per una tripla doppia storica.

Inoltre, nel giorno di Natale solo Bernard King nel 1984 e Wilt Chamberlain nel 1961, rispettivamente con 60 e 59 punti, avevano segnato più di lui.

I 18 punti di Jokic all’OT sono un limite che nessuno – tra RS e playoff – aveva mai raggiunto in NBA, Steph Curry si era fermato a 17 nel 2016.