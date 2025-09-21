Remco Evenepoel si è confermato intrattabile nelle gare a cronometro.
Il belga ha infatti dominato la corsa contro il tempo ai Mondiali in Ruanda chiudendo i 40,6km intorno a Kigali in 49'46".
Il 35enne, alla terza affermazione iridata consecutiva, ha rifilato 1'14» al secondo classificato Jay Vine e oltre 2'30" a Ilan Van Wilder.
Evenepoel si è concesso il lusso di superare Tadej Pogacar (4o) a 2km dal traguardo.
Stefan Kueng, miglior elvetico in gara, ha invece concluso al 10° posto a 3'48" dal vincitore, mentre Mauro Schmid dopo una giornata complicata si è dovuto accontentare della 29a piazza.