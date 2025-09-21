  1. Clienti privati
Mondiali ciclismo Tris iridato per Remco Evenepoel, intrattabile in Ruanda

Swisstxt

21.9.2025 - 17:07

Evenepoel
Evenepoel
KEY

Remco Evenepoel si è confermato intrattabile nelle gare a cronometro.

SwissTXT

21.09.2025, 17:07

21.09.2025, 17:18

Il belga ha infatti dominato la corsa contro il tempo ai Mondiali in Ruanda chiudendo i 40,6km intorno a Kigali in 49'46".

Il 35enne, alla terza affermazione iridata consecutiva, ha rifilato 1'14» al secondo classificato Jay Vine e oltre 2'30" a Ilan Van Wilder.

Evenepoel si è concesso il lusso di superare Tadej Pogacar (4o) a 2km dal traguardo.

Stefan Kueng, miglior elvetico in gara, ha invece concluso al 10° posto a 3'48" dal vincitore, mentre Mauro Schmid dopo una giornata complicata si è dovuto accontentare della 29a piazza.

L'incredibile trasformazione: sapreste dire chi è questa giovane reale?
Ecco come viene preparato il cibo che si mangia in prima e business class sugli aerei
La Svizzera non può permettersi il più moderno sistema di difesa anti-droni

Real Madrid - Espanyol 2-0

Real Madrid - Espanyol 2-0

LALIGA | 5ème journée | Saison 25/26

20.09.2025

Newcastle – Barcellona 1:2

Newcastle – Barcellona 1:2

UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26

18.09.2025

Sporting – Kairat Almaty 4:1

Sporting – Kairat Almaty 4:1

UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26

18.09.2025

Real Madrid - Espanyol 2-0

Real Madrid - Espanyol 2-0

Newcastle – Barcellona 1:2

Newcastle – Barcellona 1:2

Sporting – Kairat Almaty 4:1

Sporting – Kairat Almaty 4:1

MTB. L'ultimo ballo di Nino Schurter, il campione grigionese chiude a 39 anni

MTBL'ultimo ballo di Nino Schurter, il campione grigionese chiude a 39 anni

Volley. L'Italia vola ai quarti dei Mondiali

VolleyL'Italia vola ai quarti dei Mondiali

Mondiali di Tokyo. Fraser-Pryce vince l'argento nella finale della 4x100 metri

Mondiali di TokyoFraser-Pryce vince l'argento nella finale della 4x100 metri