Basket Tutto lo sport piange Giorgio Armani

Swisstxt

4.9.2025 - 17:04

Era proprietario dell'Olimpia
Imago

Da più di vent’anni il nome di Giorgio Armani, scomparso oggi all’età di 91 anni, è legato al mondo dello sport.

SwissTXT

04.09.2025, 17:04

04.09.2025, 17:15

In particolare, nel 2008 è diventato proprietario dell’Olimpia Milano, club di basket con cui ha conquistato 14 trofei e partecipato a una Final Four di EL.

Il suo impegno si è esteso anche al calcio: lo stilista milanese ha firmato le divise formali della Nazionale italiana, EA7 è sponsor tecnico del Napoli e da quest’anno ha pure iniziato una collaborazione con la Juventus.

Con lo stesso brand, Armani ha vestito la squadra olimpica e paralimpica italiana a partire dai Giochi del 2012.

