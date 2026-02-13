Kiev sostiene che la scelta è prematura e senza verifica della cessazione delle violazioni. Le restrizioni erano in vigore dal 2022. Il CIO ha revocato a luglio la sospensione del Comitato olimpico russo. Gli atleti potranno competere a Los Angeles 2028, senza inno e bandiera.

I russi saranno sottoposti a controlli antidoping più severi. A differenza dei bielorussi, reintegrati completamente a maggio, il loro status varia secondo le federazioni sportive.