In arte «Raygun», Rachael Louise Gunn è stata un vero è proprio fenomeno olimpico, e oltre. KEYSTONE

La 37enne breakdancer australiana «Raygun», arrivata ultima nel torneo olimpico senza nemmeno segnare un punto, è la nuova numero 1 mondiale nella sua disciplina.

SDA

Rachael Louise Gunn, nome d'arte Raygun, ha gareggiato nella nuova disciplina olimpica della breakdance a Parigi, ma è stata eliminata senza nemmeno segnare un solo punto.

La sua esibizione presso la «Place de la Concorde» è stata ridicolizzata dai media, derisa sui social media e poi diventata parodia nei talk show.

Lei aveva così commentato la sua performance dopo il clamore suscitato dai Giochi estivi: «Apprezzo molto l'incoraggiamento e sono felice di essere riuscita a portare un po' di gioia nelle vostre vite. Era quello che speravo. Ma non avevo capito che avrebbe anche spalancato la porta a così tanto odio, che è piuttosto devastante a essere onesti».

Raygun numero 1 al mondo

Da poco la World Dance Federation si è aggiudicata il contratto dal CIO come organizzazione ombrello per la breakdance, sebbene anche la Women's Cheerleading Federation e la Gymnastics Federation fossero interessate a sponsorizzare la breakdance.

La World Dance Federation rappresenta principalmente gli interessi dei ballerini standard e latini (non olimpici). Raygun, nel frattempo, è salita in cima alla classifica mondiale appena pubblicata dalla World Dance Association nella categoria «Breaking».

Ecco svelato l'arcano

Secondo la World Dance Association, la classifica si basa sulle quattro migliori performance dell'atleta negli ultimi dodici mesi. Poiché solo pochi eventi si sono svolti tra il dicembre 2023 e i Giochi Olimpici, molti atleti hanno un solo risultato in classifica.

In questo periodo «Raygun» ha vinto i Campionati dell'Oceania, che le hanno fatto guadagnare 1000 punti, e la qualificazione per i Giochi olimpici.

Consapevolmente incompresa

Secondo la federazione, è già chiaro che l'australiana perderà la testa della classifica mondiale dopo i prossimi eventi.

La scorsa settimana, la dottoressa in danza Rachael Gunn aveva parlato alla televisione australiana della sua esperienza olimpica, scusandosi per aver provocato reazioni ostili nei confronti della comunità della breakdance. L'atleta ha ammesso di aspettarsi che «la gente non avrebbe capito il mio stile e quello che faccio».

Niente più breakdance ai Giochi, ma largo allo squash

La breakdance non sarà più presente nel programma olimpico del 2028. A Parigi era uno dei cinque sport che gli organizzatori potevano scegliere liberamente.

Il comitato organizzatore di Los Angeles ha optato per altri cinque sport: baseball/softball, cricket, flag football, lacrosse e squash.

SDA