Forza sovrumana Un lottatore egiziano traina una nave usando soltanto i denti. Ecco come ha fatto



8.10.2025 - 14:07

Conosciuto come «Kabonga» e soprannominato «l'uomo forte», Mahrous ha trainato una nave nel resort del Mar Rosso di Hurghada in Egitto e successivamente ha trainato due navi del peso complessivo di circa 1'150 tonnellate.

Nicolò Forni

08.10.2025, 14:07

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Ashraf Mahrous, detto Kabonga, ha trainato due navi per oltre 1'100 tonnellate con i denti nel Mar Rosso.
  • In passato ha già trainato un treno di 279 tonnellate e un camion da 15'730 kg, dimostrando forza straordinaria.
  • Mahrous si allena quotidianamente senza integratori e punta ora a trainare un sottomarino e un aereo.
Mostra di più

Ashraf Mahrous, conosciuto come Kabonga, ha stupito ancora una volta il mondo con la sua forza straordinaria. Il lottatore egiziano di 44 anni ha recentemente trainato due navi del peso complessivo di oltre 1'100 tonnellate nel Mar Rosso, a Hurghada, usando soltanto i denti.

Non è la prima impresa di questo tipo: Mahrous ha già trainato un treno di 279 tonnellate a Il Cairo e un camion da 15'730 kg, dimostrando capacità fuori dal comune sia su terra sia in acqua.

Come riferito da «AP», originario della città portuale di Ismalia, Mahrous si allena quotidianamente senza integratori, concentrandosi su alimentazione, sonno e workout intensi.

Fin da giovane ha praticato kung fu, kickboxing e ha fondato una squadra di wrestling al Cairo. I suoi amici lo hanno spinto a tentare record mondiali dopo averlo visto sollevare pneumatici giganti e spingere automobili con un solo dito.

Ashraf Mahrous in azione.
Ashraf Mahrous in azione.
Imago

Dopo l'impresa nel Mar Rosso, Mahrous ha dichiarato: «Oggi sono venuto per battere il record mondiale. Ho tirato entrambe le navi, grazie a Dio, per dimostrare che sono l’uomo più forte del mondo».

Ha già inviato foto e video ai Guinness per verificare se ha superato il record attuale di 614 tonnellate.

Mahrous ha rivelato un curioso segreto del suo successo: parlare con l’oggetto da trascinare, percependolo come parte del proprio corpo. Tra i suoi prossimi obiettivi ci sono il traino di un sottomarino e, un giorno, quello di un aereo usando solo i muscoli delle palpebre.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.

