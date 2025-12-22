E il web festeggiaUn weekend, due incontri di boxe, una mascella rotta: ecco i ko di Jake Paul e Andrew Tate
Alessia Moneghini
22.12.2025
Durante il fine settimana sono andati in scena e in onda due incontri di boxe: lo youtuber Jake Paul ha sfidato il pugile Anthony Joshua su Netflix, mentre la star dei reality Chase Demoor si è battuta contro il controverso ex kickboxer Andrew Tate su Rumble Premium. Due match conclusi con due ko, una mascella rotta e una faccia insanguinata... mentre il web festeggia questo regalo di Natale anticipato.
È trascorso poco più di un anno dall'incontro di boxe tra Jake Paul e Mike Tyson: il 15 novembre 2024, all'AT&T Stadium di Arlington in Texas e in diretta streaming su Netflix, lo youtuber sfidava sul ring la leggenda del pugilato.
In quello che è stato più un evento mediatico che un vero e proprio match, Paul è riuscito a battere Tyson. E non sono mancate le polemiche, in primis a causa della differenza d'età tra i due, ben 31 anni (Paul ha 27 anni, mentre Tyson 58).
La mascella fratturata mette a tacere le polemiche?
Le polemiche non sono mancate, però, neanche in questo caso: i primi dubbi sulla credibilità dell'incontro sono nati per la differenza tra i due avversari. Joshua è un ex campione olimpico di 110 kg, mentre Paul un influencer che indossa i guantoni da pochi anni e pesa 98 kg.
Inoltre, come scrive l'ANSA, la stampa internazionale ha definito lo spettacolo «mediocre», mentre per alcuni addirittura si trattava di «una farsa».
E per i primi round è stato così, finché al sesto Jousha ha iniziato a sferrare pugni con regolarità fino al gancio del KO, che ha mandato Paul all'ospedale.
Infatti, qualche ora dopo il match, lo youtuber ha annunciato sui social media di avere la mascella fratturata in due punti. Un esito che sembra mettere a tacere le polemiche.
Paul vs. Joshua non è stato l'unico match che ha attirato l'attenzione dei media questo fine settimana: sabato Andrew Tate ha lottato contro Chase DeMoor nell'evento principale di Misfits Boxing 23 in diretta su Rumble Premium al Dubai Duty Free Tennis Stadium.
L'ex kickboxer e influencer, indagato per stupro e traffico di essere umani in Romania, Regno Unito e America, ha sfidato un ex star dei reality: DeMoor è infatti noto per la sua partecipazione ai format di Netflix «Too Hot Too Handle» e «Perfect Match».
Dal 2022 l'americano si diletta con la boxe, e da quest'anno detiene il titolo di campione dei pesi massimi di Misfits Boxing.
Anche in questo caso non si è trattato di un incontro eclatante: Andrew Richardson su «yahoo! sports» lo ha definito uno dei match «di livello più basso che abbia mai visto».
L'azione non ha impressionato molti, finché al quinto round DeMoor ha cominciato a sferrare una serie di upper-cut che ha squarciato Tate, trasformandogli il volto in una maschera insanguinata. Il sesto ha sancito la vittoria di DeMoor.
Un regalo di Natale anticipato
Inutile dire che il web non ha tardato a festeggiare la sconfitta di due controversi influencer, entrambi attivi sostenitori del movimento MAGA e di Donald Trump
«Cosa si aspettava? Finalmente ha combattuto contro un vero pugile», si legge sotto un post di Paul. Un altro utente ha commentato: «Qualcuno può dire a Jake di tornare a fare video su YouTube?».
Seeing Jake Paul and Andrew Tate get their asses kicked on the same weekend is a Christmas gift to society that we all desperately needed.