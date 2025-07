Una cliff diver canadese scivola mentre si lancia da 21 metri di altezza

Molly Carlson è una delle migliori cliff diver del mondo. Immagine: Keystone

L'incubo di molti atleti è diventato realtà per la cliff diver Molly Carlson: un momento di paura mentre si lanciava negli abissi.

Redazione blue Sport Mattéo Mayasi

Molly Carlson ha vissuto uno dei suoi peggiori incubi durante la seconda tappa della Red Bull Cliff Diving World Series in Italia, il 28 giugno, e probabilmente è riuscita a evitare un grave incidente solo grazie alla sua impressionante prontezza di riflessi.

Durante il suo salto dalla piattaforma, alta 21 metri, di Polignano a Mare, la 25enne è scivolata mentre saltava giù. Un momento altamente pericoloso che avrebbe potuto avere conseguenze fatali.

L'atleta canadese ha però reagito con velocità fulminea, riallineandosi in aria e controllando la caduta. La ragazza ha così dimostrato quanto possa essere sottile il confine tra brividi e incubi in questo sport estremo.

«Sono esterrefatta dai miei riflessi: come un gatto, ritrovo i miei piedi e mi riprendo», scrive su Instagram. «Non avrei mai pensato di scivolare su una piattaforma. Ma è successo».

Carlson ha riportato una forte contusione al piede. Anche se ha preso in considerazione l'idea di gareggiare nel secondo turno nonostante il dolore, alla fine ha deciso di non continuare, per rispetto della sua salute.

«Mi spezza il cuore non poter partecipare alla seconda gara qui in Italia, - spiega - ma uno dei miei incubi si è avverato».

Nonostante tutto, l'attrice rimane positiva e ringrazia i suoi fan: «Grazie per le vostre parole gentili. Sto bene ❤️ Italia, sono contenta di essere riuscita a fare qualche bel salto. Alla prossima volta - Ciao 🇮🇹🥹».