festa Kloten Imago

Unihockey: nel weekend dedicato alle finali di Coppa Svizzera, in campo femminile a imporsi al supplementare per 4-3 sono state le ragazze del Kloten-Dietlikon Jets contro le Skorpion Emmental, in un incontro arbitrato dai ticinesi Rampoldi e Crivelli.

Swisstxt