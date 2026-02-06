Olimpiadi 2026: la Stelvio è la discesa più difficile del mondo
Tremendamente ripida, ghiacciata, veloce e piena di curve. È la leggendaria discesa dello Stelvio a Bormio, in Italia. Gli atleti dicono che è brutale per il fisico e tecnicamente estremamente difficile, paragonabile alla Streif di Kitzbühel.
06.02.2026
Olimpiadi: dalle 7 del 1924 alle 16 del 2026, ecco le discipline che hanno scritto la storia dei Giochi invernali
Olimpiadi: dalle 7 del 1924 alle 16 del 2026, ecco le discipline che hanno scritto la storia dei Giochi invernali. Lo sapevi che nella prima edizione non c'era lo sci alpino?
04.02.2026
I siti dei Giochi Olimpici invernali 2026
Ecco tutti i siti in cui si tengono le competizioni delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.
28.01.2026
