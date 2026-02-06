Olimpiadi 2026: la Stelvio è la discesa più difficile del mondo

Tremendamente ripida, ghiacciata, veloce e piena di curve. È la leggendaria discesa dello Stelvio a Bormio, in Italia. Gli atleti dicono che è brutale per il fisico e tecnicamente estremamente difficile, paragonabile alla Streif di Kitzbühel.

06.02.2026