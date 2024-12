Marco Louis KEY

La Svizzera è stata sconfitta per 4-3 all’ overtime dalla Lettonia nei quarti di finale dei Mondiali maschili di unihockey e non andrà quindi a lottare per le medaglie.

Sabato alle 19h10 saranno i baltici a sfidare una tra Finlandia e Norvegia nella seconda semifinale, mentre alle 16h00 si troveranno di fronte Cechia e Svezia.