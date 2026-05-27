Anche la 17a tappa del Giro d’Italia è andata a un danese, ma stavolta non si tratta di Jonas Vingegaard, bensì di Michael Valgren.
Il 34enne ad Andalo, in Trentino, ha ottenuto il suo primo successo in un grande giro.
La frazione è stata animata sin dalle prime battute da una trentina di corridori, lasciati andare senza patemi dalla maglia rosa.
Sull'ultima salita sono rimasti in sei a giocarsi il successo, con Valgren che è stato bravo ad attendere il momento migliore per scattare.
Invariate le posizioni principali della classifica generale, con Vingegaard ancora saldamente in rosa.