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Giro d'Italia Michael Valgren vince ad Andalo: è il primo successo per il danese in un grande giro

Swisstxt

27.5.2026 - 17:25

Guizzo
Guizzo

Anche la 17a tappa del Giro d’Italia è andata a un danese, ma stavolta non si tratta di Jonas Vingegaard, bensì di Michael Valgren.

SwissTXT

27.05.2026, 17:25

27.05.2026, 17:51

Il 34enne ad Andalo, in Trentino, ha ottenuto il suo primo successo in un grande giro.

La frazione è stata animata sin dalle prime battute da una trentina di corridori, lasciati andare senza patemi dalla maglia rosa.

Sull'ultima salita sono rimasti in sei a giocarsi il successo, con Valgren che è stato bravo ad attendere il momento migliore per scattare.

Invariate le posizioni principali della classifica generale, con Vingegaard ancora saldamente in rosa.

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