Il Messico ha potuto festeggiare la vittoria dei suoi beniamini. KEYSTONE

Il grande show che ha dato il via giovedì sera ai mondiali più grandi di sempre e la vittoria dei padroni di casa contro il Sudafrica ha fatto il giro del pianeta. L'oro delle grandi coppe protagoniste durante lo spettacolo che ha preceduto il fischio d'inizio campeggia nelle immagini dei principali quotidiani internazionali.

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«Stadio, Zócalo e Ángel de la Independencia: mezzo milione di persone hanno vissuto i festeggiamenti per i Mondiali nella capitale» scrive il messicano Excelsior, che pubblica le foto dei tifosi con le maglie della nazionale, cagnolini compresi.

Sempre restando in Messico, Reforma parla dei festeggiamenti fuori dallo stadio Azteca.

Non sono mancate le tensioni

«Tra le proteste fa festa il Messico» sottolinea El Norte, che non nasconde invece le tensioni che hanno fatto da contraltare alle celebrazioni.

Il Paese è stato scosso da un'altra uccisione di un giornalista, Luis Ángel López Valdez del quotidiano di Veracruz Vanguardia, assassinato – secondo quanto scrive il suo stesso giornale – mentre percorreva in auto le strade di Poza Rica, da un commando armato.

Il mezzo di informazione ha rivelato che López aveva presentato una denuncia per presunte molestie da parte di membri della Segreteria della Pubblica Sicurezza.

Nella capitale, invece, il tema erano le proteste messe a tacere delle tante madri dei Desaparecidos, ancora alla ricerca dei loro figli scomparsi: la denuncia arriva dalla rete TDT che parlato di abusi di potere a Tlalpan e Tlalmanalco contro le donne, studenti e i movimenti sociali, ai quali è stato impedito di esercitare il loro diritto di protestare durante la cerimonia di apertura dei Mondiali.

«Il Messico decolla»

Grandi foto della festa del via sui giornali americani: «Il mondiale prende il via nello stadio leggenda del calcio» titola il Washington Post.

Tutta la prima pagina è dedicata al mondiale sul brasiliano O'Globo che attende, con un Paese intero, l'avventura della Seleçao guidata da Carlo Ancelotti.

Mondiali di calcio 2026 I Mondiali si svolgono dall'11 giugno al 19 luglio in Messico, Canada e Stati Uniti. 48 nazioni si contendono l'ambito titolo di campione del mondo. blue News è presente sul posto per fornirvi le ultime notizie, i retroscena, tutti i gol e i risultati. KEYSTONE

«L'attesa è finita» scrive invece il quotidiano canadese dell'Ontario The globe and mail.

L'argentino Clarin esalta il successo sul campo: «Il Messico decolla», mentre sullo show La Nacion è critica: 'Una cerimonia che non lascerà il segno'.

In Europa lo spagnolo El Pais accompagna la foto della cerimonia con il titolo: «L'anteprima in Messico del mondiale più ambizioso».

C'era anche Hugo Sanchez

Nella festa collettiva tanto Messico e anche un grande ex campione, quell'Hugo Sanchez che ha vestito anche la maglia del Real Madrid oltre ad essere una bandiera della nazionale messicana: qualche giornale lo ha colto fare la fila per entrare allo stadio, senza corsie preferenziali «come tutti noi comuni mortali che però non abbiamo mai segnato un gol in rovesciata...».

Intanto, venerdì alle 21.00 - ora svizzera - a Toronto, ci sarà Canada-Bosnia, partita inaugurale del girone B, di cui fanno parte anche Qatar e Svizzera, che si sfideranno domani, sempre alle ore 21, a San Francisco, in pratica all'altra parte del Nord America.

Infine, l'esordio dell'ultima nazione organizzatrice, gli Stati Uniti di Mauricio Pochettino, sarà invece alle 3 di notte in Svizzera, al SoFi Stadium di Los Angeles contro il Paraguay.