Wout van Aert si è laureato campione belga a cronometro per la terza volta dopo i successi del 2019 e 2020.

Sul tracciato di 42km intorno a Herzele non c'è però stato l'atteso duello con campione uscente Remco Evenepoel, scivolato in curva sull'asfalto bagnato e quarto a oltre un minuto dal rivale. -Nella corsa contro il tempo dei Campionati Nazionali Italiani si è invece imposto Filippo Ganna. Il 26enne verbanese ha conquistato in Trentino il suo quarto titolo dominando la gara davanti a Mattia Cattaneo e Matteo Sobrero.

