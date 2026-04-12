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Ciclismo Van Aert beffa Pogacar

Swisstxt

12.4.2026 - 17:03

Il fantastico duello
Il fantastico duello
Imago

La Parigi-Roubaix non ha deluso le aspettative nemmeno quest'anno.

SwissTXT

12.04.2026, 17:03

12.04.2026, 17:07

La corsa dell'Infereno del Nord è stata infatti ricca di emozioni e colpi di scena e alla fine ha premiato lo sprint di Wout van Aert.

Il belga ha preceduto Tadej Pogacar, che non è quindi riuscito a inserire nel carniere l'ultima delle 5 Classiche Monumento che gli mancava, sul traguardo del velodromo di Roubaix.

Mathieu van der Poel è stato invece rallentato da due forature nell'Arenberg, ma mai domo ha rimontato fino al 4o posto, preceduto da Jasper Stuyven. Buon 8o Stefan Bissegger.

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