Wout van Aert Imago

L’autunno di Wout van Aert non prevederà né i Mondiali in Ruanda (in programma dal 21 al 28 settembre), né gli Europei in Francia (1-5 ottobre).

Swisstxt

La sua squadra, la Visma-Lease a Bike, ha motivato l’assenza del belga con il carico di una stagione particolarmente intensa, iniziata già durante l’inverno con il ciclocross e proseguita con le classiche di primavera, il Giro d’Italia e il Tour de France.

Il vincitore dell’ultima tappa della Grande Boucle chiuderà l’annata in patria con la Super 8 Classic del 20 settembre, il giorno prima dell'inizio della rassegna iridata.