Van der Poel KEY

Mathieu van der Poel si è confermato padrone dell'Inferno del Nord.

Swisstxt

L'olandese ha vinto in solitaria la Parigi-Roubaix dopo un'altra strepitosa fuga lanciata a -60km, bissando il successo dello scorso anno e diventando il primo campione del mondo dal 1962 a centrare la doppietta con il Giro delle Fiandre. L’Alpecin è intanto la prima squadra della storia a far sue le prime tre classiche monumento stagionali. Sui 259km, di cui 55,7 su tratti in pavé suddivisi in 29 settori, Stefan Kueng ha perso contatto dai primi inseguitori a 12km dall'arrivo, concludendo al quinto posto.

Swisstxt