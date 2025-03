Mathieu van der Poel Keystone

Dopo il successo alla Milano-Sanremo, Mathieu van der Poel ha dato un’altra prova di forza, confermandosi padrone dell'E3 Harelbeke.

Nella corsa di 208,8 km, considerata la prova generale del Giro delle Fiandre (in programma il 6 aprile), il 30enne olandese ha concluso come lo scorso anno una lunga fuga in solitaria per precedere sul traguardo Mads Pedersen di 1’07" e Filippo Ganna di 2’05".