Mathieu van der Poel ha vinto la nona tappa del Tour de France a Ussel.

L'olandese si è imposto in uno sprint a quattro regolando Tobias Johannesen, Tom Pidcock e Alex Baudin. La frazione era stata accorciata di 30 chilometri per l'allerta rossa legata al caldo.

Tadej Pogacar ha tagliato il traguardo con il gruppo a sei secondi dai fuggitivi e conserva la maglia gialla con 2'42" di margine su Jonas Vingegaard.

Dopo le due tappe per velocisti vinte da Tim Merlier, il percorso mosso con quattro Gran Premi della Montagna ma senza pendenze eccessive ha favorito la fuga vincente.