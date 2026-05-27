Fino in fondo KEY

I Vegas Golden Knights di Akira Schmid, nella notte ancora in sovrannumero, disputeranno per la terza volta nella loro storia la finale della Coppa Stanley.

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La franchigia del Nevada ha piegato per 4-0 i Colorado Avalanche dopo la vittoria per 2-1 in gara-4.

Aperte le marcature con Stone e raddoppiato con Smith al 55’, Vegas ha solo incassato il punto di Landeskog nel finale, che ha cambiato il punteggio ma non la sostanza.

In finale attende la vincente tra Carolina Hurricanes e i Montréal Canadiens, con l’obiettivo di sollevare il trofeo dopo il trionfo del 2023.