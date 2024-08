Imago

ultima regata di giornata.

Swisstxt

Vela: nel terzo round di regate preliminari in vista della Louis Vuitton Cup, il Team elvetico Alinghi Red Bull è stato dapprima sconfitto da Ineos, dal quale è stato staccato di 33», e poi dal defender Team New Zealand, contro il quale ha accusato un ritardo di 1'15» al termine dell’ Volley: la Svizzera di Chiara Ammirati e Fabiana Mottis è incappata contro la favorita Germania nella prima sconfitta durante le qualificazioni per gli Europei del 2026. A Schoenenwerd il punteggio finale di 38-36 25-18 25-9 si è tradotto in nessun nuovo punto in classifica per le rossocrociate.

Swisstxt