Andrea Vendrame Reuters

Andrea Vendrame ha vinto la 19a tappa del Giro d'Italia in solitaria.

Swisstxt

Staccati di oltre un minuto Pelayo Sanchez e Georg Steinhauser. Il gruppo dei migliori ha vissuto una giornata di riposo in vista dell'ultimo weekend, che sarà decisivo per assegnare le posizioni alle spalle del dominatore Tadej Pogacar, che ha conservato agevolmente la maglia rosa. Spavento nel finale per Geraint Thomas che è caduto. Fortunatamente nessuna conseguenza per il gallese che è subito risalito in sella ed ha difeso il terzo posto nella generale dietro al fenomeno sloveno e Daniel Martinez.

Swisstxt